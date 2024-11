'Fra la via Emilia e il West', Guccini al cinema

BOLOGNA, 06 NOV - Francesco Guccini sbarca al cinema: "Fra la via Emilia e il West", il celebre film concerto girato in Piazza Maggiore a Bologna il 21 giugno '84, arriva in esclusiva nelle sale cinematografiche dal 5 all'8 dicembre in una versione completamente restaurata con audio in 5.1. Un appuntamento unico per i fan del cantautore, per rivivere le emozioni di quella serata.

Il film - distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Concerto Music e Universal, insieme ai media partner Radio Capital e MYmovies - sarà anticipato da un'introduzione inedita dello stesso artista.

Da oggi è online il trailer su YouTube mentre l'elenco delle sale sarà disponibile su nexostudios.it. In concomitanza all'uscita del film sarà ripubblicato anche il doppio album live omonimo che racchiude i grandi classici di Guccini, pubblicato nel 1984 come risultato di quattro concerti che tenne quell'anno. In copertina il disegno originale che Bonvi, grande amico di Francesco Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore.

