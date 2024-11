Claudio Baglioni 'sold out' a Sassuolo per il Premio Bertoli

Nel 2012 fu il promotore del primo tributo a Pierangelo Bertoli, con l'intenzione di far diventare la canzone 'A muso duro' un inno corale, interpretato dai più grandi artisti italiani nella manifestazione 'Italia Loves Emilia' realizzata per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate: Claudio Baglioni riceverà l'edizione 2024 del premio dedicato al grande cantautore sassolese, scomparso 22 anni fa, venerdì 8 novembre al teatro Carani di Sassuolo (Modena), un appuntamento già tutto esaurito in prevendita.

Per l'occasione l'artista, che festeggia sessant'anni di carriera, sarà intervistato da Marino Bartoletti. "Claudio Baglioni - si legge nella motivazione - è amato da un pubblico intergenerazionale, con importanti valori etici, umani, civili e sociali, come l'ideazione di 'O' Scia'' da tutti riconosciuta la più importante manifestazione a sfondo sociale del nostro Paese, tenutasi a Lampedusa per diversi anni. Ha cantato l'amore, i diritti civili, la libertà, l'integrazione, facendolo sempre 'A muso duro'".

Premi saranno consegnati anche a Filippo Graziani - figlio di un altro indimenticato cantautore, Ivan, che con il figlio di Bertoli, Alberto, sarà protagonista del concerto 'Il pescatore pigro' la sera di sabato 9 - ad Andrea Mingardi e Federico Sirianni, domenica 10. Sabato inoltre sarà proclamato il vincitore del Premio Pierangelo Bertoli-Nuovi cantautori, scelto da una giuria di esperti fra gli otto finalisti: Brigida (Chieti), Emanuele Dabbono (Savona), Luca Fol (Rimini), Marco Germanotta (Messina), Mmara (Milano), RNG (Genova), Giacomo Rossetti (Firenze), XGiove (Fermo). Ogni finalista presenterà due brani, il proprio inedito e una cover di Bertoli. Sarà conferita anche la Targa Michele Merlo per il miglior testo, nel ricordo del giovane concorrente di Amici e X Factor morto nel 2021.



