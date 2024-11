Anziano vagava smarrito sulla A1, salvato da Polstrada

REGGIO EMILIA, 06 NOV - Due agenti della Polizia Stradale di Reggio Emilia hanno salvato un anziano che vagava spaesato in autostrada. Una storia a lieto fine avvenuta all'altezza dell'area di servizio San Martino Ovest, sulla A1 nei pressi di Parma, dove la Volante ha notato un uomo visibilmente confuso e in stato d'agitazione che rischiava di essere investito dai veicoli in transito. Gli agenti lo hanno fermato e hanno capito che manifestasse chiari segni di disorientamento e smarrimento.

Dopo aver conversato con lui, hanno scoperto che era partito da Roma con l'intenzione di raggiungere una località nel Veronese. Tuttavia, a Parma, a centinaia di chilometri dalla sua destinazione, non è stato più in grado di orientarsi né di ritrovare il proprio veicolo. Grazie alla loro prontezza, gli agenti sono riusciti a localizzare l'auto dell'anziano, parcheggiata nell'area riservata ai mezzi pesanti visibilmente danneggiata a seguito di vari urti, probabilmente avvenuti contro guardrail o altri ostacoli. Infine lo hanno accudito, offrendogli un pasto caldo per poi accompagnarlo al comando reggiano della Polstrada dove sono stati informati i familiari che sono venuti a prenderlo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA