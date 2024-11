Aggressione ai tifosi del Monaco a Bologna, due feriti

BOLOGNA, 06 NOV - Una ventina di tifosi del Bologna, con il volto coperto e armati di bastoni e cinghie, come ha ricostruito la polizia, ieri sera ha aggredito un gruppo di sostenitori del Monaco al termine della partita di Champions League al Dall'Ara.

In base a quanto accertato, l'agguato si è verificato all'incrocio fra via Saragozza e via Martini. Una settantina di tifosi monegaschi - per la polizia categoria 'non a rischio' - dopo avere lasciato lo stadio, stavano raggiungendo i diversi alberghi quando sono stati sorpresi dagli aggressori che poi sono scappati in direzioni diverse. La polizia è intervenuta subito: gli agenti hanno fermato uno degli aggressori che verrà segnalato all'autorità giudiziaria. Sulla sua posizione, fa sapere la questura di Bologna, verrà effettuato anche un accertamento per l'eventuale emanazione di un Daspo.

In tutto sono stati identificati sei italiani, di cui uno appartenente al tifo organizzato locale, le cui posizioni sono al vaglio della Digos. Due tifosi del Monaco, non intenzionati a sporgere denunciati, sono stati accompagnati per accertamenti all'ospedale Maggiore: per uno prognosi di 5 giorni, per l'altro, per una frattura a un dito, prognosi di un mese.



