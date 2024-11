Serie B: squalificati due giocatori e tecnico del Modena Bisoli

Sono due i giocatori squalificati, entrambi per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 12/a giornata di campionato. Si tratta di Alessandro Riccio, della Sampdoria, espulso per doppia ammonizione e Lorenzo Dickmann, del Brescia, che era diffidato. E stato poi fermato per una giornata l'allenatore del Modena, Pier Paolo Bisoli, espulso per avere rivolto una critica irrispettosa all'arbitro.

Inoltre, le società Salernitana e il Cosenza dovranno pagare duemila euro di ammenda ciascuna per lancio di petardi in campo.





