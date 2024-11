Reggio Emilia celebra Romolo Valli a 100 anni dalla nascita

Si era laureato in giurisprudenza rinunciando però a fare l'avvocato a favore del palcoscenico per il quale nel 1954 fondò la Compagnia dei Giovani assieme a mostri sacri come Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Elsa Albani e Anna Maria Guarnieri seguita dalla collaborazione con Pierluigi Pizzi e la consacrazione teatrale; nel cinema collaborò con Mario Monicelli (La Grande Guerra e Un borghese piccolo piccolo), Vittorio De Sica (Il giardino dei Finzi Contini), Luchino Visconti (Il Gattopardo e Morte a Venezia), Bernardo Bertolucci (Novecento), Valerio Zurlini (La ragazza con la valigia) fino a Sergio Leone (Giù la testa).

Senza dimenticare il decennio come organizzatore teatrale, direttore del Festival di Spoleto dal 1971 al 1978 e del Teatro Eliseo dal 1977 al 1980.

Tutto questo è stato Romolo Valli, poliedrico artista reggiano nato il 7 febbraio 2025. Nell'avvicinarsi del centenario, Reggio Emilia e la Fondazione I Teatri, che gestisce il Teatro Municipale a lui intitolato dopo la prematura e improvvisa morte nel 1980 (a Roma, dopo un incidente automobilistico) gli dedicheranno una serie di iniziative a partire dal giorno successivo a quello della sua nascita: l' 8 febbraio al Teatro Municipale si terrà un incontro di studi con vari testimoni dell'epoca, amici, colleghi, familiari, critici teatrali e cinematografici, secondo un programma in fase di definizione.

In quei giorni ci sarà anche il lancio di un podcast in 4 puntate con numerose testimonianze per raccontare, oltre a "Romolo", una città e un'intera epoca di grande cinema e di grande teatro. Seguirà inoltre una mostra-installazione con i costumi di scena, realizzati dalla sartoria di Umberto Tirelli, fraterno amico di Valli, e ancora conservati nella sartoria del Teatro Municipale; e la proiezione di alcuni dei più bei film e video di sue opere teatrali. La Fondazione I Teatri completerà, inoltre, la digitalizzazione di tutto il fondo fotografico di Romolo Valli conservato presso l'Archivio: 736 foto che ne documentano l'attività, più 248 foto di vita privata, a cui si aggiungono 256 strisce di negativi (per un totale di quasi 1.250 pezzi) e la digitalizzazione dei nastri audio con le registrazioni di alcuni spettacoli di Romolo Valli al Teatro Municipale tra il 1975 e il 1978.



