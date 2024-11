Dipendente 'infedele' sottrae 400mila euro alla sua azienda

Dopo aver alterato il software gestionale dell'azienda per cui lavorava, avrebbe simulato, tra il 2018 e il 2022, l'esecuzione di diversi pagamenti a fornitori per circa 400 mila euro, sostituendo le coordinate bancarie dei destinatari dei bonifici con le proprie. Di questo è accusata una donna, denunciata dalla Guardia di Finanza di Piacenza, coordinata dalla Procura di Bologna, per truffa informatica e auto-riciclaggio. Con i soldi avrebbe acquistato un'auto e un immobile.

La dipendente, con mansioni contabili, era in possesso di password e codici per accedere ai conti correnti della società.

Le fiamme gialle hanno ricostruito i flussi di denaro, acquisendo la documentazione bancaria e i saldi di tutti i conti correnti, societari e personali dell'indagata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA