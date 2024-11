Crescono dell'1,4% addetti alle imprese in regione nel 2/o trimestre

Nel secondo trimestre dell'anno gli addetti alle imprese impiegati in Emilia-Romagna hanno sfiorato quota 1.785.000 con un incremento dell'1,4%, pari a 24.531 unità, rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare i dipendenti sono saliti a 1.484.058, con un incremento del 2,2% pari a 32.141 unità mentre gli indipendenti sono scesi a 300.908 con una diminuzione del 2,5% pari a 7.610 unità. È quanto emerge dalle elaborazioni dell'Area Studi di Unioncamere Emilia-Romagna sui dati degli addetti di tutte le localizzazioni di impresa operanti in regione.

Guardando ai deversi settori in agricoltura, comparto caratterizzato da forti oscillazioni stagionali, gli occupati a giugno sono risultati 83.761 con un incremento di 2.687 unità, pari al 3,3% mentre sono aumentati dello 0,6%,gli addetti dell'industria (+2.881 unità a quota 500.934), dell'1,2% quelli nelle costruzioni (+1.752 unità a quota 143.228) e dell'1,7% quelli nei servizi (+17.211 unità a quota 1.057.043).



