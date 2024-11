Nasconde 150 kg di droga in un container in cortile, arrestato

Un container in cortile, in apparenza adibito a deposito di attrezzi, era in realtà il deposito di un ingente quantitativo di droga: circa 150 kg fra hascisc e marijuana. La scoperta è stata fatta, durante la perquisizione di un'abitazione a San Pietro in Casale, nel Bolognese, dalla Polizia, che ha arrestato un 41enne italiano. L'uomo, con alle spalle diversi precedenti per reati di stupefacenti e un arresto del 2003 per una rapina, è finito in una indagine della squadra Mobile di Bologna su un 'giro' di spaccio.

Mercoledì scorso gli investigatori sono andati a controllare il suo alloggio, trovando la droga non in casa ma in un container nell'area cortiliva. All'interno c'erano, tra le altre cose, nove scatoloni contenenti numerose buste: in tutto 86 kg di hascisc e 66 kg di marijuana. Secondo la polizia lo stupefacente, una volta immesso nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 700.000 euro. Il 41enne è stato arrestato e portato nel carcere di Modena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA