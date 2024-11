Ligabue recupera il concerto di Bologna l'1 dicembre

Sarà recuperato domenica 1 dicembre, al Teatro Europauditorium di Bologna, il concerto di Luciano Ligabue rinviato il 31 ottobre per un improvviso stato influenzale dell'artista. Lo hanno reso noto gli organizzatori, Friends & Partners e Zoo Aperto. Il rocker emiliano aveva dovuto rinviare, per lo stesso motivo, i concerti di ieri a Piacenza e di oggi a Mantova, che saranno recuperati rispettivamente il 28 e il 22 novembre. Quella di Bologna diventa così la data conclusiva del tour teatrale, che riparte da Cremona il 6 novembre.

I biglietti acquistati per i concerti di Bologna, Piacenza e Mantova restano validi per le nuove date, ma è possibile chiederne il rimborso entro il 15 novembre. Info su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.



