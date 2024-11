La 19/ma edizione di 'Routes of Europe' a Rimini nel 2026

BOLOGNA, 04 NOV - L'industria dell'aviazione si dà appuntamento per la prima volta in Emilia-Romagna, a Rimini, per la 19/ma edizione di Routes Europe - dal 18 al 20 maggio 2026 - appuntamento internazionale di riferimento legato al settore del volo aereo. La novità sarà presentata nel dettaglio domani in una conferenza di Apt Servizi Emilia-Romagna alla 44/ma edizione di World travel market (Wtm) 2024 da domani al 7 novembre a Londra, allo stand della Regione allestito nell'area Enit (Stand N. 3-200). Durante la fiera londinese l'Azienda di promozione turistica regionale promuoverà al Regno Unito, assieme a 19 operatori dell'incoming delle tre destinazioni turistiche - Visit Romagna, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Emilia - le nuove proposte di vacanza relative a mare, arte e cultura, borghi e castelli, food valley, motor valley e outdoor.

Dal Regno Unito, aggiunge Apt, il movimento verso l'Emilia-Romagna nei primi otto mesi del 2024 (gennaio-agosto), mostra segnali positivi. Dopo il risultato raggiunto nel 2023, con un incremento degli arrivi del +18,4% e delle presenze del +16,2% rispetto all'anno precedente, tra gennaio e agosto 2024 gli arrivi registrano un incremento del +5,5% e le presenze del +13,5% in Regione, con una migliore performance della Destinazione Romagna (+12% gli arrivi e +18,1% le presenze) rispetto agli altri territori regionali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA