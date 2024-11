I Parsons Dance in tournée in Emilia-Romagna

Dopo l'inaugurazione milanese, il tour italiano in 16 città della compagnia Parsons Dance arriva in tre teatri dell'Emilia-Romagna: il 7 novembre alle 21 aprirà il cartellone di danza 2024-2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna, l'8 sarà al Galli di Rimini e il 9 e 10 al Teatro Comunale di Ferrara. In programma Balance of Power che racchiude alcuni classici del vasto repertorio della compagnia newyorkese assieme a produzioni inedite presentate per la prima volta in Europa.

La Parsons Dance Company è stata fondata nel 1985 dal coreografo David Parsons, considerato dal New York Magazine "uno dei più grandi protagonisti della danza moderna", e dal lighting designer Howell Binkley, vincitore, tra gli altri, di un Tony Award per il musical di Broadway Hamilton. I balletti nuovi che la Parsons proporrà nel tour sono due: il primo è Juke, commissionato al coreografo Jamar Roberts, già ballerino dell'American Dance Theatre di Alvin Ailey, tratto dall'album Bitches Brew del mitico Miles Davis. Il secondo, The Shape of Us, è l'ultima creazione di David Parsons, un viaggio dall'alienazione alla connessione con le melodie del gruppo elettronico sperimentale Son Lux. Seguono quattro balletti di repertorio della Parsons Dance, tre dei quali coreografati ancora da Parsons, creazioni che portano il segno di una straordinaria teatralità a partire da Caught (1982), definita dalla critica "una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi".

Si tratta di un assolo mozzafiato sulle note di Let The Power Fall di Robert Fripp, nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco di luci strobo. Segue Balance of Power, un assolo di grande successo creato nel 2020 durante la pandemia assieme al compositore italiano Giancarlo De Trizio. Whirlaway, che mette in luce l'affascinante visione artistica di Parsons, è stato commissionato nel 2014 per celebrare Allen Toussaint, il fenomeno musicale di New Orleans, su musiche che spaziano dal rock al blues, passando per il jazz. Takademe del 1996 è invece un assolo creato da Robert Battle ai tempi in cui era ballerino della compagnia e mescola umorismo e movimento acrobatico.





