Al Bellaria al via Logos, sulla comunicazione non verbale

Al via il progetto "Logos, pensiero e parola" per rendere davvero universale il linguaggio verbale. Nei giorni scorsi l'associazione Bimbo Tu ha cosnegnato 11 tablet Blu(e) Needius ai reparti dell'area pediatrica dell'ospedale Bellaria. L'iniziatia è nata in collaborazione con l'associazione Fare Leggere Tutti e con l'Ausl di Bologna, grazie a Paola Visconti, direttrice dell'Uosi Disturbi dello Spettro Autistico dell'Irccs Istituto delle scienze neurologiche di Bologna (Isnb) presso il Bellaria.

L'obiettivo è ambizioso: consentire a tutti di comunicare, soprattutto a coloro che si trovano esclusi dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite e deficit cognitivi, attraverso la comunicazione aumentativa alternativa.

"Senza il supporto di Yogi Foundation e il Fondo Carta Etica UniCredit, oggi non saremmo qui", spiega Cora Querzé, direttrice generale Bimbo Tu "fin dall'idea iniziale, queste importanti realtà private hanno creduto nell'importanza solidaristica dell'iniziativa e per questo ringraziamo i relativi staff con tutto il cuore".

"Siamo entusiasti di aver collaborato e supportato l'iniziativa 'Logos, Pensiero e Parola', un progetto ispirato dai valori di inclusione e solidarietà - sottolinea Andrea Costa, Fondatore e Ceo di TeaPak - TeaPak, attraverso la Yogi Foundation ha deciso di contribuire a questo progetto perché crediamo fermamente che il soggetto azienda debba andare oltre le finalità di business e farsi portatore di finalità etiche e sociali che possano incrementare le possibilità di autorealizzazione per tutti".



