Morto Vantaggi, ex direttore di Confindustria Ceramica

Questa notte, all'ospedale di Sassuolo, si è spento a 84 anni Franco Vantaggi, direttore di Confindustria Ceramica dal gennaio 1996 al giugno 2008, dopo aver diretto per vent'anni l'area sindacale di Assopiastrelle.

Lascia la moglie Concetta Romeo, i figli Valeria, Giovanni e Michele. Il funerale si terrà martedì 5 novembre, alle 15.30 presso il Duomo di San Giorgio a Sassuolo.

"Con Franco Vantaggi scompare una delle figure che ha più contribuito allo sviluppo ed alla crescita della nostra Associazione e dell'industria ceramica italiana - ha commentato Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica - Le sue doti professionali e di relazione, mai disgiunte da una straordinaria umanità ed attenzione per le persone, sono state fondamentali per affrontare al meglio le tante e importanti sfide del distretto di Sassuolo, così come di tutto il settore ceramico nazionale".



