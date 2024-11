Compie venti anni la casa editrice Infinito

Nata a Roma l'8 novembre 2004, trasferitasi a Formigine (Modena) nel luglio del 2012, la casa editrice Infinito edizioni compie vent'anni e lo fa pubblicando ben cinque novità nel mese di novembre 2024, arrivando a 42 nuovi titoli nel corso dell'anno, due dei quali in lingua inglese e francese.

Nonostante le difficoltà della filiera, le crisi cicliche e quelle inattese che hanno caratterizzato in questi ultimi quattro lustri il panorama editoriale librario italiano, Infinito edizioni è oggi una piccola casa editrice di qualità in salute, promossa da Emme Promozione, distribuita da Messaggerie Libri SpA, con all'attivo 579 titoli pubblicati e distribuiti in 15 collane e altri 40 in arrivo nel 2025. Nel 2021 Infinito ha acquisito il marchio Edizioni Estemporanee e precedentemente ha fondato il marchio Leggo Penso Sono.

Infinito compie un gran lavoro di scouting e di recente ha avviato la riscoperta di alcuni classici.

"Ci fa piacere, in tempi di nuovo difficili e incerti per l'editoria italiana - dicono in casa editrice - condividere con i lettori, i colleghi dei media, quelli dei social media e gli operatori del settore questo piccolo-grande traguardo, affatto scontato, nella speranza di poter festeggiare insieme ancora (tanti) altri compleanni negli anni e nei lustri a venire".





