Weekend di cultura, gastronomia, arte e musica a Ferrara

Gastronomia, cultura, arte e musica sono le proposte di Ferrara per il ponte di Ognissanti.

Fino al 3 novembre, il centro storico sarà il cuore di numerose iniziative, spaziando dalla rievocazione storica agli spettacoli enogastronomici, dalle mostre d'arte ai festival musicali.

Protagonista del weekend sarà il Ferrara Food Festival, evento che celebra la cultura gastronomica del territorio, proponendo piatti tipici e un viaggio nei sapori autentici della cucina ferrarese. In programma fino a domenica 3 novembre, il Festival anima le vie del centro con degustazioni, esposizioni e performance dal vivo, regalando ai visitatori un'immersione nelle tradizioni culinarie e culturali locali.

La giornata di sabato 2 novembre offre uno spettacolo con la rievocazione storica del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso d'Este. A partire dalle 17, figuranti in abiti rinascimentali, musici e sbandieratori del Palio di Ferrara daranno vita a una parata che riporterà i partecipanti alle atmosfere della Ferrara del Rinascimento. Sempre sabato, alle 18, la premiazione del Diamante Estense, assegnato ogni anno a una personalità di rilievo legata alla città. Quest'anno il riconoscimento verrà conferito a Vittorio Sgarbi.

Ma Ognissanti vedrà Ferrara trasformarsi in un palcoscenico per musica ed eventi notturni con il ritorno del festival Monsterland. Domani, sabato 2 novembre (dalle 18), il Ferrara Expo accoglierà l'evento Día de los Muertos, con artisti internazionali come Guè e Amelie Lens.

Durante il weekend, i principali musei di Ferrara saranno aperti. Il Palazzo dei Diamanti ospita la mostra "Il Cinquecento a Ferrara", che raccoglie opere di grandi maestri rinascimentali come Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli. Il Castello Estense presenterà le esposizioni di Maurizio Bottoni e Antonio Maria Nardi, mentre il Museo Schifanoia offrirà ai visitatori l'opportunità di ammirare i celebri affreschi del Salone dei Mesi e oltre 250 opere distribuite nelle 21 sale del percorso museale.



