The Köln Concert, il concerto di Jarrett diventa un balletto

Il Teatro Ariosto di Reggio Emilia ospita il 2 novembre alle 20.30, una nuova serata del Festival Aperto: uno tra i massimi danzatori e coreografi della scena internazionale Trajal Harrell, Leone d'Argento alla Biennale Danza 2024, propone il suo The Köln Concert. Assieme ai danzatori del Zürich Dance Ensemble) New Kyd, Maria Ferreira Silva, Nasheeka Netter, Rob Fordeyn, Songhay Toldon, Ondrej Vidlar), Trajal Harrell è presente come interprete e coreografo di uno spettacolo incentrato su una delle più celebri registrazioni per pianoforte solo di tutti i tempi, The Köln Concert, di Keith Jarrett. Proprio su questa musica ha debuttato lo Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble di Trajal Harrell, fondato nel 2019.

Ad aprire lo spettacolo saranno però brani dell'artista canadese Joni Mitchell che preparano il terreno per la musica di Jarrett e per i sette danzatori. In The Köln Concert, Trajal Harrell mira a trovare una via per far incontrare le persone nonostante le diverse lingue, le diverse visioni del mondo, le diverse identità.

"È un promemoria sulla necessità di stare vicini - spiega l'artista - di avere rispetto e di non dimenticare mai che ci sono storie di persone che difficilmente vengono ascoltate o viste, persone spinte nell'ombra, persone sole, i tossicodipendenti, gli abbandonati, i senzatetto, i tristi, che sfidano il loro abbandono con orgoglio e bellezza. È a loro che appartiene questa serata".



