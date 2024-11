Schiacciato da un muletto, muore in un campo nel Riminese

E' stato schiacciato da un muletto che tentava di caricare su un carrello agganciato ad un trattore, Gilberto Tonini, 71 anni presidente della Pro Loco di Montescudo, piccolo comune della Valconca nel Riminese. Era in fin di vita, quando intorno alle 16.45 i carabinieri della stazione di Montescudo in pattugliamento sulla Sp131 hanno visto il trattore fermo nel campo e il muletto ribaltato.

Appena arrivati sul posto i soccorsi, il 71enne è spirato.

Vigili del fuoco e 118 hanno recuperato la salma. Per gli accertamenti oltre che i carabinieri anche la medicina del lavoro dell'Ausl.



