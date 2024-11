A Modena Massimo Bottura diventa una statua di cioccolato

Una statua interamente di cioccolato e a grandezza naturale dello chef stellato Massimo Bottura. È, questa, una delle principali curiosità dell'edizione di quest'anno di Sciocolà, festival del cioccolato artigianale in corso a Modena, dove si concluderà nella giornata di domenica. L'opera porta la firma del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia cui lo stesso Bottura rivolge un plauso: "Sono quasi imbarazzato, la somiglianza è incredibile. Questo non è solo un lavoro di un artigiano, ma una vera e propria opera artistica - spiega lo chef - Spesso mi dicono che i miei piatti sono pura arte, ma quello che faccio è alto artigianato, perché i miei piatti hanno un uso, un proposito, vengono, in definitiva, consumati. Mentre Mirco Della Vecchia è riuscito a dare forma a un sogno, a un'idea. Con una scultura iperrealista che è arte pura".

Nel merito della realizzazione è lo stesso Della Vecchia a spiegare alcuni dettagli: "Abbiamo usato il cioccolato fondente al 60% di origine messicana per raffigurare il più grande interprete della cucina italiana e il maggior rappresentante del territorio modenese. Per questa edizione di Sciocolà, la realizzazione dell' opera d'arte è stata particolarmente impegnativa, a causa delle tante piogge che hanno reso il tasso d'umidità molto alto, e una lavorazione sicuramente più complicata degli scorsi anni sulle parti più piccole e sui dettagli della scultura. Ma oggi la prova della somiglianza ha ripagato tutti i nostri sforzi, con la lavorazione di uno degli ingredienti più nobili della gastronomia, il cioccolato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA