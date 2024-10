M5s, in Emilia-Romagna il percorso col Pd è molto solido

BOLOGNA, 31 OTT - Il "percorso" del Movimento 5 Stelle insieme al Partito democratico in Emilia-Romagna è "molto, molto solido, sia sul candidato sia sul programma". Lo sottolinea il senatore Marco Croatti che insieme all'ex parlamentare Gabriele Lanzi è coordinatore regionale dei pentastellati ed è da poco reduce dagli appuntamenti elettorali del weekend col leader Giuseppe Conte in regione, da Piacenza a Cesena.

"Sotto l'aspetto della campagna elettorale siamo estremamente contenti - dice Croatti all'ANSA - le giornate col presidente Conte sono venute molto bene. Le liste e l'entusiasmo ci sono, abbiamo più di 150 auto-candidati, persone disponibili a fare campagna elettorale molto motivate. Certo l'aspetto negativo dell'esito del voto in Liguria è innegabile, sappiamo che in parte del Nord Italia facciamo un po' più fatica a raccogliere consensi" ma in Emilia-Romagna il percorso col Pd "è molto, molto solido". "Siamo estremamente contenti di come sia stato costruito questo programma", che parte dal basso, "grazie al contributo dei gruppi territoriali" e converge - puntando su "sostenibilità, giustizia sociale e trasparenza" - sulla figura di Michele De Pascale, "centrale per questo percorso", eletto tra l'altro sindaco di Ravenna anche col supporto del M5s.

"L'accordo - sottolinea Croatti - non è minimamente in discussione sul nulla". Il coordinatore non si sbilancia sulle prospettive di alleanza sul piano nazionale, ma su quello regionale lascia trapelare ottimismo soprattutto guardando in retrospettiva a quello che finora è accaduto: "In Emilia-Romagna il percorso è già un po' che va avanti. Chiaro che non sempre tutte le liste vanno in coalizione, si rispettano le esigenze dei diversi punti di vista territoriali, ma quando si trovano punti di caduta come Mezzetti (sindaco di Modena, ndr) e De Pascale si portano buoni risultati".

