Accordo Webuild-Bologna Fc per ristrutturare lo stadio Dall'Ara

Bologna Fc 1909 e Webuild hanno firmato un accordo di partnership con diritto di esclusività fino al 31 dicembre 2027 per lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio Dall'Ara.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo stimato in 200 milioni di euro, ha l'obiettivo di ristrutturare e valorizzare le aree dello stadio, inaugurato nel 1927, mantenendone la proprietà pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA