A Sciocolà 2024 Bottura è una statua di cioccolato

Lo chef Massimo Bottura in pregiato cioccolato messicano fondente al 90% utilizzato per realizzare una scultura a grandezza naturale, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. È l'opera nata dalle mani del Maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, che verrà presentata in occasione di Sciocolà l'1 novembre a Modena, in Piazza Matteotti.

La scultura è una riproduzione fedele del modenese chef tristellato, a cui Stefano Pelliciardi di SGP Eventi e patron della manifestazione, ha voluto dedicare il progetto di quest'anno.

"È stato un grande piacere poter tributare a un grande collega come Bottura una scultura - ha detto Della Vecchia - un modenese noto in tutto il mondo, che si spende in tante attività umanitarie come me, e che mette la sua maestria a beneficio del sociale".

"Ho utilizzato una massa di cacao molto amaro proveniente dal Messico, pregiato e con pochissimo zucchero perché più resistente all'umidità" ha raccontato il maestro del cioccolato.

Della Vecchia ha ricreato Bottura in 3d con un modellino grazie all'intelligenza artificiale, che ha poi usato in forma di laser per lavorare con precisione il cioccolato. Questo attraverso una ricerca di fotografie e materiale durata due settimane, per poter fornire all'AI le corrette informazioni.

"La celebrazione delle personalità che rappresentano l'eccellenza di Modena e che promuovono la modenesità in Italia e nel mondo, è divenuta un punto fermo di Sciocolà anche attraverso le sculture di cioccolato - ha spiegato Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi -. Lo scorso anno abbiamo omaggiato uno dei più grandi rocker italiani, Vasco Rossi, quest'anno abbiamo optato per uno chef che dà lustro e prestigio al territorio modenese, richiamando in città visitatori che vogliono fare una vera e propria esperienza sensoriale e che diventa volano per la città".



