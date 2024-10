La morte di Aurora, un testimone chiave avrebbe visto la scena

BOLOGNA, 30 OTT - Ci sarebbe un testimone chiave che il 25 ottobre ha visto Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, e il fidanzato, il 15enne fermato per omicidio, poco prima che lei cadesse dal palazzo. Lo scrivono Libertà e Repubblica e la circostanza trova conferme. La persona avrebbe poi raccontato quello che visto ai carabinieri e la circostanza avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero.

In mattinata al tribunale per i minori di Bologna è in programma la convalida del provvedimento. Il ragazzo, assistito dal suo difensore, se vorrà potrà parlare nell'interrogatorio.

