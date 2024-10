La Bella e La Bestia e Frozen a Bologna con musiche dal vivo

Dopo il successo nella stagione scorsa, con circa 9.000 spettatori provenienti anche da fuori regione, il Teatro EuropAuditorium di Bologna torna a ospitare il progetto Disney Concerts, realizzato assieme a Calma Management con la collaborazione del Teatro Comunale di Bologna, con due nuovi film sonorizzati dal vivo: La Bella e La Bestia in Concert il 7 dicembre alle 15 e alle 20.30 e Frozen in Concert il 4 gennaio alle 20.30 e il 5 alle 16.30.

Sul podio dell'Orchestra del Comunale torna Thiago Tiberio, giovane talento esperto nella sincronizzazione musicale dal vivo di film, che tanta simpatia suscitò l'anno scorso nel pubblico.

"Lo spettatore vivrà un'esperienza sensoriale unica - ha spiegato il direttore di Europauditorium, Filippo Vernassa, alla presentazione degli eventi - dove immagini e musica si intrecceranno fino a suscitare emozioni indimenticabili grazie anche all'alta qualità delle proiezioni, tutte in alta definizione, e ai dialoghi e alle canzoni in italiano".

Con la prima italiana di La Bella e la Bestia, non solo i più piccoli, ma tutto il pubblico potrà intraprendere quel viaggio incantato con le memorabili musiche scritte da Alan Menken, che gli valsero il Premio Oscar nel 1992, mentre sullo sfondo scorreranno le immagini del film firmato da Gary Trousdale e Kirk Wise con la storia di Belle, un'eroina assai intelligente, e la Bestia, un principe intrappolato in un aspetto orribile, tra un castello incantato, amicizie magiche e una storia d'amore.

Frozen, realizzato invece nel 2013 da Jennifer Lee e Chris Buck, rielabora un esperimento avviato prima del Covid a Roma e a Milano: con le sue otto canzoni scritte da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, inclusa la celebre "Let It Go", trasporterà gli spettatori nel magico regno di Arendelle con l'impavida giovane principessa Anna che si imbarca in un viaggio epico per trovare la sorella, i cui poteri di ghiaccio hanno intrappolato il loro regno in un inverno eterno.

I due eventi fanno capo a Disney Concerts, la divisione musicale di The Walt Disney Company, che produce concerti e tournée e concede in licenza contenuti musicali e visivi Disney a orchestre sinfoniche e organizzatori su scala mondiale. Il progetto bolognese è triennale e si completerà (ma non sono esclusi ulteriori sviluppi) nella stagione 2025/26 con altri film.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA