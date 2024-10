Il contest Startup for Hospitality per futuro del settore Horeca

Wmf-We Make Future e Hospitality-il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l'hotellerie e la ristorazione, lanciano il contest 'Startup for Hospitality', l'iniziativa dedicata a startup in ambito Horeca, per sostenere i progetti innovativi improntati sull'accessibilità e l'inclusività dei servizi, contribuendo allo sviluppo di un'ospitalità più equa e per tutti.

La call è aperta fino al 10 dicembre 2024, le startup selezionate parteciperanno a Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza (3-6 febbraio 2025, quartiere Fieristico di Riva del Garda) e avranno così l'opportunità di raccontare il proprio progetto durante la finale, in programma il 3 febbraio: un'occasione unica per le startup di presentarsi nell'ambito della fiera internazionale certificata leader in Italia per il settore e confrontarsi con più di 20mila operatori professionali e oltre 850 aziende dell'Horeca.

Le startup vincitrici parteciperanno inoltre al Wmf-We Make Future, fiera internazionale certificata in programma a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno 2025, dove potranno presentare il proprio progetto nel corso delle iniziative e degli eventi dedicati al mondo dell'imprenditoria innovativa, di fronte a un pubblico internazionale che nella passata edizione ha registrato oltre 70mila presenze da 90 Paesi, 700 espositori e oltre 3mila startup e open innovation stakeholder.

"Siamo felici di aprire questa iniziativa con la collaborazione della principale fiera internazionale del settore Horeca in Italia che, come noi, condivide la visione di un futuro in cui l'innovazione e l'imprenditorialità sono a supporto del bene comune", ha spiegato Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "Vogliamo dare spazio all'ingegno e alla creatività invitando giovani aziende a partecipare e premiando le migliori idee che promuovono l'accessibilità, l'inclusività e la sostenibilità nel settore", ha aggiunto Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore della fiera Hospitality.



