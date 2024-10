Conserve Italia, Vanni Girotti confermato vicepresidente

ROMA, 30 OTT - Il modenese Vanni Girotti è stato confermato alla vicepresidenza di Conserve Italia, il gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) leader in Italia nella trasformazione alimentare. Lo annuncia, in una nota, il consorzio cooperativo di secondo grado guidato dal forlivese Maurizio Gardini. Associa oltre 14mila produttori agricoli italiani riuniti in 36 cooperative e lavora circa 500mila tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in dodici stabilimenti produttivi (nove in Italia, tra i quali quello di Ravarino).

Girotti è presidente della cooperativa di primo grado Produttori Agricoli San Rocco di Ravarino (socia di Conserve Italia e Apo Conerpo). Costituita il 15 febbraio 1980, la San Rocco associa 280 aziende agricole nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Mantova, Cremona e Verona. I soci coltivano orticole da industria e da seme. I soci della San Rocco conferiscono complessivamente 59mila tonnellate di prodotti, destinati alla trasformazione negli stabilimenti di Conserve Italia, il cui fatturato gestionale consolidato dell'esercizio 2023-24 è stato di 1,2 miliardi di euro.

