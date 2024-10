Sensori per la qualità dell'aria nella centrale di Suviana

Dei sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria saranno installati nei cinque piani svuotati della centrale di Bargi, sul lago di Suviana, dove il 9 aprile un'esplosione causò la morte di sette tecnici che stavano facendo un collaudo. E' la necessità emersa in un incontro fra Procura di Bologna, Ausl ed Enel per fare il punto della situazione in vista dei sopralluoghi da parte di tecnici e inquirenti.

L'installazione di queste apparecchiature permetterà a chi dovrà entrare nella centrale di farlo in sicurezza, ma allungherà i tempi di svuotamento della centrale, su cui ancora non ci sono certezze.

Tutti i parametri della qualità dell'acqua, monitorati in continuo, continuano ad essere dentro i valori richiesti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA