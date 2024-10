'Paris, Texas' di Wenders torna nelle sale dal 4 novembre

A quarant'anni dalla Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1984, uno dei film più amati di Wim Wenders, 'Paris, Texas', torna dal 4 novembre nelle sale italiane, grazie alla Cineteca di Bologna e al suo progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al Cinema' e a CG Entertainment.

Presentato in anteprima all'ultimo Festival di Cannes e al festival Il Cinema Ritrovato di Bologna, il restauro in 4K di 'Paris, Texas' è stato realizzato nel 2024: il negativo originale in 35 mm è stato scansionato in 4K a L'Immagine Ritrovata a Bologna, con il sostegno finanziario del Cnc, il restauro e la color correction hanno avuto luogo presso Basis Berlin Postproduktion, con il sostegno di Chanel e del German Film Heritage Funding Program (Ffe).

Scritto assieme a Sam Shepard, interpretato da Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski, con le musiche di Ry Cooder, 'Paris, Texas' è, secondo lo scrittore e regista francese Emmanuel Carrère, "il film più calmo, più sobrio che Wenders abbia mai diretto", comunque l'opera che ha definitivamente consacrato il regista tedesco tra i grandi autori del cinema mondiale. Ultimo film del periodo americano di Wenders, 'Paris, Texas' è un road movie libero, tenero e disperato, un omaggio ai luoghi del western, una rilettura umanissima dei generi hollywoodiani.





