Incidente nel Reggiano, muore ex sindaco Sant'Ilario d'Enza

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 9, nel tratto reggiano della via Emilia all'altezza di Calerno di Sant'Ilario d'Enza, nel primo pomeriggio di oggi. La vittima è il 78enne William Colli, sindaco negli anni Settanta del comune di Sant'Ilario d'Enza e a lungo dirigente cooperativo: è stato ex presidente della lega provinciale delle cooperative e di Federcoopemilianord che raggruppava Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Stando alle prime ricostruzioni, poco dopo le 14 viaggiava a bordo della sua auto, una Seat Arona bianca, quando all'improvviso e forse a causa di un malore, avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con un camion.

L'anziano è morto praticamente sul colpo, vani i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 giunto anche con l'elisoccorso decollato dall'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica.



