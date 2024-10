Esplosione a Bologna, addio a Fabio Tosi, 'ci sarà giustizia'

BOLOGNA, 29 OTT - "Fabio, così timido, così posato e discreto. Lui così poco avvezzo a dare spettacolo o ad alzare la voce: oggi deve avanzare di fronte a tutto. Di fronte alla tragedia che lo ha colpito, di fronte alla rabbia che proviamo in questo momento. Ci sarà un momento per avere giustizia, ma ora deve esserci il momento per il ricordo". E' Benedetta, fidanzata dell'operaio di 34 anni di Castenaso, nel Bolognese, a ricordare, dopo gli amici, Fabio Tosi al termine dei funerali che si sono svolti questa mattina. Il giovane è rimasto coinvolto nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale mercoledì pomeriggio. Oltre a lui, è morto anche Lorenzo Cubello, 37 anni, le cui esequie sono in programma giovedì ad Anzola dell'Emilia.

Nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio c'erano i genitori del 34enne, i familiari, gli amici di una vita, i compagni di frisbee, sport nel quale eccelleva Fabio, che, per la sua velocità, veniva soprannominato "il ninja" dagli amici. Tra i banchi era seduto anche Michele Candiani, amministratore delegato di Toyota Material Handling Manufacturing Italy. "Condoglianze alle famiglie" ha detto al termine dei funerali. Per ricordare Fabio, la famiglia ha dato possibilità a partecipanti di fare una donazione a "Casa delle donne per non subire violenza onlus".

