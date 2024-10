E-R si conferma prima regione per incidenza cittadini stranieri

BOLOGNA, 29 OTT - Cresce il numero di cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna. All'1 gennaio 2024 sono 575.476 (12,9% della popolazione complessiva), con un incremento di oltre 6.600 persone rispetto all'anno precedente. Sono alcuni dati all'interno del Dossier statistico immigrazione Idos/Confronti presentato con un focus regionale questa mattina all'Istituto Aldini Valeriani di Bologna.

L'Emilia-Romagna si conferma da diversi anni la regione italiana con la più alta incidenza di cittadini stranieri residenti, seguita dalla Lombardia (12,1%). Le province con le incidenze maggiori in regione sono Parma (15,4%), Piacenza (15,3%) e Modena (13,7%). Il comune in regione con l'incidenza più alta è Castel San Giovanni, nel piacentino, dove un residente su 4 è cittadino straniero. Nella città metropolitana di Bologna, l'incidenza maggiore si registra nel comune di Galliera con il 18,6%. Nel comune di Bologna i cittadini stranieri residenti sono il 15,7% della popolazione.



