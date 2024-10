Accusato di causare ritardi in hub vaccinale, assolto poliziotto

BOLOGNA, 29 OTT - La giudice del Tribunale di Bologna, Simona Siena, ha assolto con formula piena, 'perché il fatto non sussiste', il vicequestore della polizia Giuseppe Accroglianò, per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a due mesi, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, per interruzione di pubblico servizio.

Accroglianò era finito a processo con giudizio immediato perché, a gennaio 2022, in epoca Covid, si era presentato all'hub vaccinale di Casalecchio accompagnato da un avvocato, facendo al medico di turno una serie di domande sulla validità dell'immunizzazione, su eventuali problemi e sul contenuto del vaccino. A un certo punto il poliziotto, in qualche modo insoddisfatto delle risposte, aveva chiamato il 112 e all'arrivo dei carabinieri si era regolarmente qualificato e aveva ripreso con le domande. Accroglianò in seguito era stato sospeso dal servizio per inottemperanza all'obbligo vaccinale in vigore all'epoca.

La Procura lo aveva indagato, ritenendo strumentale la sua condotta e aveva chiesto, al termine delle indagini, un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria. Difeso dall'avvocato Alessandro Ariemme, Accroglianò si oppose e a quel punto la Procura chiese e ottenne la fissazione del giudizio immediato.

Nella scorsa udienza, l'avvocato Ariemme aveva chiesto l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste', spiegando che le domande fatte dal poliziotto ai medici dell'hub erano "legittime" e durarono solo "16 minuti", quindi non ci fu interruzione di pubblico servizio. La difesa ha citato anche una sentenza, riferita ad un caso simile, dove viene detto in sostanza che il tempo che una persona impiega per avere informazioni sulla salute non può andare contro la giustizia: "In tutta questa vicenda - commenta Accroglianò - mi sono comportato secondo quanto diceva la legge, ho accettato le determinazioni senza nessun clamore e fidando sempre nella giustizia, in cui credo e ho sempre praticato nella mia vita personale e professionale. Ho agito secondo la legge e alla fine la legge mi ha dato ragione". Le motivazioni della sentenza saranno disponibili entro 90 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA