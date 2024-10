Uccisa nel Parmense, fermo convalidato e carcere per il marito

BOLOGNA, 28 OTT - Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Vascelli, il 65enne di Medesano accusato di avere ucciso nella sua abitazione di Sant'Andrea Bagni di Medesano (Parma) la moglie Marina Cavalieri, 62 anni. L'uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio del 24 ottobre nei pressi di Orbetello, in provincia di Grosseto, dove è stato individuato dai carabinieri.

La donna era stata rinvenuta senza vita nella sua casa, da un nipote attorno alle 13. L'uomo era andato nell'abitazione dei coniugi Vascelli per dare da mangiare ad alcuni animali che vivevano nel cortile ed ha scorto la donna, infermiera in pensione, riversa nel letto. Inizialmente aveva pensato ad un malore, poi la scoperta dell'omicidio che sarebbe avvenuto con una carabina, regolarmente detenuta.

