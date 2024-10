Infermieri presi a pugni dai parenti di una paziente a Modena

Due infermieri dell'ospedale di Baggiovara, a Modena, sono stati aggrediti questa mattina dai parenti di una paziente ricoverata che contestava un prelievo del sangue, ricevendo prima delle minacce verbali e venendo poi presi a pugni in faccia. Hanno riportato rispettivamente dieci e due giorni di prognosi.

Secondo la ricostruzione di quanto è avvenuto, in un'attività di routine del giro prelievi dei degenti ricoverati nel reparto di Cardiologia, una paziente, dopo uno scambio di battute sulla prassi dei prelievi venosi ("non faccio la cavia", avrebbe detto), ha contattato il marito, un uomo sulla settantina; l'uomo è successivamente giunto con altre due persone, fuori dall'orario di visita, all'ospedale. I tre hanno prima minacciato verbalmente e poi picchiato, colpendolo al volto e all'addome, il primo infermiere.

Sul posto è intervenuta la polizia che ora sta conducendo tutti gli accertamenti del caso. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena sull'accaduto interviene condannando con forza "qualsiasi aggressione contro il personale sanitario" ed esprimendo "piena solidarietà a tutti i professionisti coinvolti riservandosi ogni opportuno e successivo approfondimento con l'ufficio legale interno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA