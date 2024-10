Calcio: Bologna, Italiano ritrova Ferguson e perde Aebischer

E' tornato il capitano del Bologna che ha conquistato la qualificazione alla Champions League: ripresi gli allenamenti in gruppo, Lewis Ferguson trova la prima convocazione in vista della trasferta di domani a Cagliari, dopo l'operazione al ginocchio di aprile. Italiano perde però Aebischer, operato in mattinata per ernia inguinale, con tempi di recupero che saranno stabiliti nei prossimi giorni.

Out anche i lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi ed Erlic, oltre a Lykogiannis, ai box per un problema alla caviglia.

Italiano dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, con Moro e Freuler in mediana: da capire se punterà su un centrocampista tra Urbanski e Fabbian sulla trequarti o se ripartirà, come a Genova, da Odgaard dietro a Castro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA