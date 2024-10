Alexander Lee e Alice Martelli a 'Conoscere la Musica'

Il quinto appuntamento della stagione autunnale di Conoscere la Musica, in programma il 30 ottobre alle 20.30 alla Sala Biagi di via Santo Stefano 119 a Bologna, segna il ritorno del Duo2O, formato dal violinista americano Alexander Lee e dalla pianista bolognese Alice Martelli. La scelta del nome, Duo2O, gioca con la parola Duo e la formula dell'acqua, H2O: Alice e Alexander hanno cominciato a suonare insieme nel gennaio del 2019, collaborando al progetto Lincoln Center Stage su navi da crociera Holland America Line, e in appena cinque anni hanno già collezionato più di 1000 concerti tenuti sul mare, in formazioni dal duo al quintetto con pianoforte, e in teatro.

Originario di Pittsburgh negli Stati Uniti e allievo di Charles Castleman e Zvi Zetlin, Alexander Lee ha un passato di virtuoso dell'archetto e di spalla in orchestre americane, fra cui la prestigiosa Pittsburgh Symphony. Alice Martelli, invece, si è diplomata al Conservatorio di Parma e all'Università di Vienna ed è molto attiva nella musica da camera e nei concerti corali, con frequenti collaborazioni con artisti quali Luca Fanfoni, Dmitry Ashkenazi ed il Quartetto Kodály.

Il repertorio proposto a Bologna dal Duo2O è di rara esecuzione ma di grande fascino: in esso spiccano i ritmi tipici della musica americana a cominciare dalla Sonata per violino di Maurice Ravel (il cui secondo movimento è un celebre Blues) seguito dalla Suite "Un americano a Parigi" di George Gershwin nella trascrizione di Jascha Heifetz; poi, la Serenata per violino e pianoforte della più nota compositrice americana, Amy Beach (1867-1944). E ancora la rara Sonata di Aaron Copland (1900-1990), per chiudere con la ancor più rara Suite per violino e pianoforte del prolifico compositore afroamericano William Grant Still (1895-1978), capostipite del movimento culturale "Harlem Renaissance".



