Ad Halloween gli 'acchiappafantasmi' all'ospedale di Cona

Ad Halloween l'Associazione Culturale Ghostbusters Italia, presente da dieci anni sul territorio nazionale e riconosciuta da Sony e Ghost Corps, torna per il settimo anno nei reparti pediatrici dell'ospedale di Cona (Ferrara) "per sventare le infestazioni spettrali e regalare ai più piccoli dei sorrisi". Con la collaborazione dell'Associazione Giulia Odv i cui volontari presenti nei reparti di pediatria li affiancano, i ragazzi in uniforme da acchiappafantasmi dell'Associazione Culturale Nazionale Ghostbusters Italia arrivano nel giorno del "dolcetto o scherzetto", giovedì 31 ottobre, per far divertire i piccoli pazienti in occasione della festa di Halloween, portando dolciumi e doni. Lo scopo è come sempre quello di sconfiggere il "fantasma della malattia", catturando gli ectoplasmi che infestano l'ospedale di Cona, aiutati dai bambini ospitati nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Oncoematologia Pediatrica, che diventeranno a loro volta coraggiosi acchiappafantasmi.





