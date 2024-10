Truffa 100mila euro ad anziana in Romagna presi in Ciociaria

FROSINONE, 26 OTT - Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno bloccato e denunciato tre persone con l'accusa di avere appena truffato centomila euro ad un'anziana 94enne a Sant'Arcangelo di Romagna. Poche ore prima l'anziana aveva ricevuto la telefonata da un uomo che si presentava come un maresciallo dei carabinieri e la informava che la figlia era stata derubata, per cui bisognava mettere al sicuro tutti i suoi beni preziosi presenti in casa. Mentre era ancora al telefono, si presentava in casa un altro presunto carabiniere dicendo di essere delegato a ritirare gli averi della signora per portarli in caserma. In preda al panico e all'agitazione, la 94enne ha aperto la cassaforte e consegnato tutti gli oggetti e le monete d'oro custodite all'interno.

Durante la fuga verso sud a bordo di una Fiat 500X, all'altezza del casello di Anagni sono stati bloccati per un controllo dalla Stradale di Frosinone. Sotto il sedile posteriore i poliziotti hanno trovato una borsa con i monili in oro per un valore di 100.000 euro appena presi in Romagna.

L'autore della truffa è stato denunciato e segnalato perché guidava sotto l'effetto di droga ed alcune dosi di crack gli sono state trovate addosso.



