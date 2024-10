Suicidi in carcere, a Bologna un convegno con Zuppi e Cucchi

BOLOGNA, 26 OTT - Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi e Rita Bernardini, ex parlamentare radicale e presidente dell'associazione 'Nessuno tocchi Caino' sono gli ospiti del convegno 'Il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere: un'emergenza non più rinviabile' organizzato per martedì 29 ottobre a Bologna dalla locale Camera penale.

L'appuntamento è sulla scia di una serie di iniziative di concerto con l'Unione delle Camere Penali Italiane, come la maratona oratoria sul tema, dell'8 luglio.

L'incontro, nell'ex cinema Castiglione di piazza di Porta Castiglione 3, è dalle 15.30 alle 19.30. Una prima sessione sarà dedicata alla discussione tra avvocatura, rappresentanti della Magistratura, dell'Istituzione carceraria, dei Garanti regionale e comunale, e delle associazioni maggiormente rappresentative che si occupano di carcere anche a livello nazionale. Alle 17.30 circa, il dibattito conclusivo con Zuppi, Sisto, Serracchiani, Cucchi e Bernardini.

"Vogliamo creare un momento di dialogo concreto sul tema - dice l'avvocato Luca Sebastiani dell'Osservatorio Carcere della Camera penale - perché non c'è davvero più tempo. Il carcere è e deve restare l'extrema ratio, anche per chi non ha possibilità di usufruire di un domicilio e la politica deve intervenire e farsene carico. L'alternativa non può essere il carcere anche per pene brevi: con questi numeri il fine rieducativo della pena non esiste. E il tasso di suicidi così alto di quest'anno è uno dei più gravi campanelli d'allarme. Per questo martedì ne parleremo, con l'obiettivo di cercare soluzioni e proporle a chi siede in Parlamento". "Portiamo la politica, maggioranza e opposizione - conclude - a confrontarsi con noi sulle proposte fatte, perché i provvedimenti finora attuati non sono sufficienti, anzi a tratti peggiorativi (si pensi all'introduzione di nuovi reati). È finito il tempo delle parole, l'incontro vuole essere il momento per essere costruttivi e trovare insieme soluzioni, perché stiamo parlando di una vera e propria emergenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA