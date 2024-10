Pugilato: Pamela Malvina conquista titolo europeo leggeri

Dall'Unipol Arena di Bologna arriva una gioia sportiva per la città dopo i giorni da incubo dell'alluvione. Pamela Malvina Noutcho Sawa ha infatti conquistato il titolo europeo dei leggeri donne battendo la serba Nina Pavlovic ai punti in 10 riprese, con verdetto unanime (99-91, 100-91, 99-91), al termine di un match in cui i colpi precisi della 'Tyson di Bologna' hanno più volte scosso la rivale. Per l'Italia è il terzo titolo europeo detenuto attualmente nel pugilato dopo quelli, sempre al femminile, di Veronica Tosi e Silvia Bignami.

"La mia vittoria è tutta per la città di Bologna", ha detto Pamela dopo il match per fare una dedica alla città in cui vive e dove lavora come infermiera all'Ospedale Maggiore.



