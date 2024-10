Mostra, foto ed eventi, Rimini festeggia 100 anni Mastroianni

RIMINI, 26 OTT - Con una carrellata di 120 immagini tra foto di scena, scatti rubati sul set e qualche prezioso fotogramma, Rimini festeggia i cent'anni di Marcello Mastroianni rendendo omaggio non solo al suo talento e alla sua simpatia umana, ma al suo rapporto speciale con Federico Fellini. Giovedì 31 ottobre, nel 31/o anniversario della scomparsa del regista, a Rimini inaugura la mostra fotografica 'Semplicemente Marcello.

Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo', a cura della giornalista Laura Delli Colli, allestita fino al 20 gennaio al Palazzo del Fulgor.

In programma anche due appuntamenti al Cinema Fulgor: un incontro che ricorderà l'attore attraverso una conversazione ricca di ricordi, testimonianze e racconti e, a seguire, la proiezione del documentario 'Ciao Marcello. Mastroianni l'antidivo' realizzato da Fabrizio Corallo, anche autore del soggetto e della sceneggiatura con Silvia Scola. La pellicola ha debuttato dieci giorni fa alla Festa del cinema di Roma e sarà proiettata in anteprima a Rimini. Il programma degli appuntamenti è proposto dal Fellini Museum nell'ambito delle iniziative off de 'I luoghi dell'anima', il Festival promosso dall'Associazione Tonino Guerra presieduta da Andrea Guerra in calendario dal 10 al 15 dicembre tra Santarcangelo e Rimini.

La prima delle cinque sezioni che compongono la mostra è intitolata Marcello! , un incipit che accanto o all'ombra della celebrità arrivata con la Dolce vita, ne ricorda gli scatti delle pagine più patinate, in piazza Duomo o a Venezia o al circuito di Monza. Il Mastroianni dei ritratti diventa nella seconda sezione L'altro Marcello, che sul set svela il volto della semplicità più autentica colto nei momenti di pausa, attraverso sguardi di complicità o scatti che lasciano cogliere i momenti più tesi prima di una scena; quest'ultima diventa il focus della terza sezione (Marcello in scena) con il Mastroianni del grande schermo. Il dolce cinema comprende sequenze di coppia girate insieme ad alcune tra le più belle attrici. Chiude Caro Marcellino…, sezione in omaggio al rapporto speciale con Federico Fellini.

