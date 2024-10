Esplosione Toyota, Procura dispone la perizia informatica

BOLOGNA, 26 OTT - Terminate le autopsie la Procura di Bologna ha concesso il nulla osta ai familiari di Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37 anni, le due vittime dell'esplosione avvenuta mercoledì sera 23 ottobre a Bologna nello stabilimento della Toyota Material Handling, per consentirgli di svolgere i funerali. Sulla vicenda la Procura, con la pm Francesca Rago, ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando i reati di omicidio e lesioni colpose. Nel frattempo lunedì la Procura conferirà l'incarico ad un perito per svolgere gli accertamenti tecnici sui dispositivi informatici dello stabilimento: gli avvocati Licia Zanetti, che assiste i familiari di Tosi, e Andrea Maestri per i parenti di Lorenzo Cubello, potranno nominare dei consulenti. Per quanto riguarda i funerali di Fabio Tosi, le esequie verranno celebrate martedì 29 ottobre a Castenaso (Bologna), alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.

