Campa partner della Fondazione ricerca scienze neurologiche

Campa Società di Mutuo Soccorso, mutua sanitaria integrativa, ha fatto ingresso nella compagine dei sostenitori della Fondazione ricerca scienze neurologiche, attiva al Bellaria. Campa ha preso subito l'impegno a un sostegno economico pluriennale, a vantaggio delle attività dei ricercatori e delle sfidanti progettualità che la Fondazione ha in programma per i prossimi tempi.

Alla sottoscrizione dell'accordo, oltre al presidente della Fondazione ricerca scienze neurologiche, Daniele Ravaglia e al presidente di Campa, l'avvocato Federico Bendinelli, hanno preso parte anche il dg della Ausl di Bologna, Paolo Bordon e il professor Raffaele Lodi, direttore scientifico, dell'Irccs Istituto delle scienze neurologiche.

La Fondazione, attiva all'ospedale Bellaria, è impegnata da tempo nel reperimento delle risorse economiche necessarie all'avvio del Bellaria Research Center, centro d'avanguardia della ricerca neurologica, che ospiterà oltre 400 ricercatori, presso spazi oggi non utilizzati dell'Ospedale Bellaria.

"Avere come partner Campa - dice il presidente Ravaglia - è un'occasione importante per la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche. Affiancare la Fondazione vuol dire investire sul nostro futuro" e "puntare sulla ricerca e sulla speranza di cure sempre più efficaci".

"La nostra mission è dedicata alla Sanità, non solo al rimborso delle spese mediche, ma anche alla prevenzione in ambito sanitario, alla cura della persona e del suo benessere.

Per questo non potevamo certo mancare nel sostenere la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche", sottolinea il presidente di Campa, avvocato Bendinelli.

Grato del sostegno di Campa è anche il professor Raffaele Lodi, direttore scientifico dell'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche che spera di "poter iniziare presto a contribuire allo sviluppo della ricerca del nostro Istituto grazie ai laboratori che la Fondazione sta contribuendo a realizzare".





