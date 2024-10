Alluvione in Emilia-Romagna, ancora criticità nel Bolognese

BOLOGNA, 26 OTT - Migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna dopo le piogge che hanno interessato pressoché tutti i rilievi dell'area occidentale della regione anche se per domani resta allerta arancione sulla costa ferrarese del delta Po per il defluire della piena. Questa mattina la presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo ha fatto il punto sulla situazione nei Comuni del Reggiano interessati dagli allagamenti della scorsa settimana e nel Bolognese, in particolare a San Benedetto Val di Sambro, località Cà di Sotto, dove resta la maggiore criticità per la frana che continua a muoversi verso la fondovalle, fino al torrente Sambro. In regione il numero delle persone in carico al sistema pubblico di protezione civile è sceso a 18, mentre gli evacuati sono ancora più di 2.600. Operativi, a ieri, sul territorio oltre 800 volontari.

Per la frana a Ca' di Sotto, nel Bolognese, in via precauzionale sono state evacuate nelle ultime ore 56 persone a Monzuno e 8 famiglie nel comune di San Benedetto Val di Sambro.

Continua a essere operativo un presidio composto da tecnici dell'Agenzia regionale, le colonne mobili regionali di Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Trentino, esercito, vigili del fuoco, ingegneri e geologi dell'Università di Bologna ed i consorzi di bonifica. Si sta intervenendo soprattutto per garantire il regolare deflusso delle acque, con il supporto di nuove idrovore ed il potenziamento del sistema di tubature.

Per quanto riguarda la viabilità continuano ad esserci forti limitazioni. La Strada Statale 64 Porrettana è aperta di giorno a senso unico alternato. Sono ancora chiuse la Fondovalle Savena e la strada statale 569 Vignola-Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA