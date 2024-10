Vittorio Maggioli all'Accademia Filarmonica di Bologna

Per la rassegna di musica da camera in Sala Mozart, l'Accademia Filarmonica di Bologna ospita il 26 ottobre alle 17 un giovane talento proveniente dalla Fondazione Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, Vittorio Maggioli.

Il giovanissimo pianista, che sostituisce l'annunciato Nikola Meeuwsen (che per motivi organizzativi, si esibirà nella stagione 2025), si è formato al Conservatorio di Milano e perfezionato alla prestigiosa istituzione imolese all'inizio degli anni Ottanta. Vittorio Maggioli ha al suo attivo diversi primi premi a Concorsi Nazionali e Internazionali, sia nella categoria dedicata al pianoforte che in quelle di musica da camera. Il programma che porterà sul palco della Sala Mozart si aprirà con la Fantasia per pianoforte in Do minore K 475 di Mozart, cui seguirà la Sonata per pianoforte N. 2 in Sol minore Op. 22 di Schumann. Il diciannovenne pianista milanese eseguirà poi le Variazioni per pianoforte su un tema originale in Re maggiore, Op. 21 N. 1, di Brahms e le Variazioni per pianoforte su un tema di Corelli (La Folia), Op.42, di Rachmaninov. La stagione Il Sabato in Accademia proseguirà il 9 novembre alle 16 con un concerto del tutto particolare nella Basilica di San Petronio di Bologna, dove si potranno ascoltare musiche di compositori del XVI e XVII secolo eseguite da Michele Vannelli e Francesco Tasini sui due organi storici presenti nella chiesa, costruiti da Lorenzo da Prato tra il 1471 e il 1475, il più antico organo conosciuto a tutt'oggi perfettamente funzionante, e di Baldassarre Malamini, costruito invece nel 1596.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA