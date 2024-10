Pugilato: Fragomeni e De Carolis nella 'Hall of Fame' italiana

Sesta edizione della Hall of Fame del Pugilato Italiano, organizzata da Boxeringweb.

L'appuntamento è per sabato, 26 ottobre, a Palazzo Albicini a Forlì. Quattro personaggi entreranno nella 'Casa della Gloria': il comitato direttivo ha scelto per il 2024 i campioni del mondo Giacobbe Fragomeni (massimi leggeri Wbc) e Giovanni De Carolis (supermedi Wba); Rodolfo Sabbatini (il più grande organizzatore nella storia del pugilato italiano, ritirerà la targa il figlio Roberto); Massimo Barrovecchio, due volte miglior arbitro del mondo per il Wbc.

Si parlerà anche del mondiale massimi Ali-Foreman del 30 ottobre 1974, il più importante match nella storia del pugilato moderno, e a qusto proposito sarà presentato il libro "Re per sempre" di Dario Torromeo, il racconto di retroscena e follie del combattimento in cui Muhammad Ali ha ricordato al mondo la sua grandezza.

Un premio speciale sarà consegnato a Etinosa Oliha, nuovo numero 2 nella classifica mondiale dei medi Ibf, che sarà accompagnato dal maestro Davide Greguoldo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA