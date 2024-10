Priolo, in Manovra non ci sono risorse sulla ricostruzione

"Ci preoccupa il fatto che nella stesura della finanziaria non ci sia nessuna risorsa né sul 2025 né sul 2026 sulla ricostruzione post emergenziale, ma solo sul 2027 e sul 2028. Noi ne abbiamo bisogno adesso". Lo ha detto la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo su Rai News 24, parlando della ricostruzione post alluvione. Priolo ricorda che l'Emilia-Romagna ha chiesto un finanziamento su tre anni di 877 milioni per la prevenzione: "I soldi che sta gestendo il commissario Figliuolo non sono sulla prevenzione ma per la gestione dei danneggiamenti avuti nel 2023", spiega Priolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA