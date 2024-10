Fnac supera soglia minima Opas su Unieuro, si riaprono i termini

Fnac Darty e Ruby hanno superato la soglia minima per l'Opas su Unieuro raccogliendo il 67,1% del capitale che, sommato al 4,4% già posseduto porta la partecipazione totale al 71,5%. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che, al verificarsi del superamento del 66,67% fissato e non avendo raggiunto il 90% l'offerente può chiedere la riapertura dei termini, prevista, come anticipato, tra il 4 e l'8 novembre.

"Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell'ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro al nostro progetto di acquisizione - afferma l'amministratore delegato del colosso francese Enrique Martinez - superando la soglia minima che avevamo fissato". "Siamo convinti - prosegue - che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e partner". "Tra il 4 e l'8 novembre è prevista l'apertura di un ulteriore periodo per aderire all'offerta - spiega - che darà la possibilità ad altri azionisti di portare le proprie azioni in adesione".

"Siamo molto entusiasti - conclude - e non vediamo l'ora di lavorare con il team di Unieuro non appena saranno ottenute le autorizzazioni richieste dalla normativa".



