Nuovo comandante al sesto reggimento logistico di supporto generale

Ha avuto luogo alla presenza di autorità militari e civili, alla caserma 'Ciarpaglini' di Budrio (Bologna), sede del sesto reggimento logistico di supporto generale, l'avvicendamento al comando tra il colonnello Lorenzo Latini, cedente, ed il parigrado, Pietro Giorgio Saturnino.

Nel corso della cerimonia, presieduta dal comandante dei supporti logistici, brigadier generale Pietro Lo Giudice, il colonnello Latini ha ringraziato il personale "per l'impegno e la determinazione profusi in tutte le attività svolte" durante il suo periodo di comando, con particolare riferimento al supporto logistico areale per le unità dislocate in Triveneto ed Emilia-Romagna e a quelle di gestione transito in porti e aeroporti nazionali, a favore del personale impiegato all'estero.

Il nuovo comandante, colonnello Saturnino, ha assunto, nel contempo, il comando dei 500 militari del raggruppamento 'Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche', che attualmente operano, in supporto delle forze dell'ordine, nelle "piazze" di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, Perugia (Assisi) e Ancona, con il compito di vigilare siti di istituzionali, luoghi artistici, aeroporti, stazioni ferroviarie, luoghi di culto e di interesse religioso. Il passaggio di comando è stato ufficializzato dal comandante delle forze operative Nord, generale di corpo d'armata Maurizio Riccò, da cui dipende l'area di impiego del raggruppamento 'Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche'.



