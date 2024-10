Chiuse di nuovo le scuole a Bologna, ipotesi di campo neutro per la partita con il Milan

Dopo nemmeno una settimana a Bologna torna la paura: la previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spaventare fanno di nuovo alzare il livello di allarme: oggi le scuole saranno chiuse e domani non si giocherà al Dall'Ara la partita fra Bologna e Milan.

Per oggi l'allerta è arancione sull'Emilia centrale, ma le piogge potrebbero arrivare su un territorio già saturo di acqua e ancora alle prese con i danni provocati sabato dall'esondazione dei torrenti. Il Comune di Bologna ha deciso, in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole. L'Amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l'utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali.

Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti, e sarà vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità.

Il sindaco di Bologna, poi, ha sospeso, con un'ordinanza, la partita che sarebbe stata in programma sabato alle 18 fra Bologna e Milan. Una decisione presa anche per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato sera. La partita inoltre, motiva l'ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico.

Il Dall'Ara di Bologna fuorigioco per il maltempo, ma la disputa della partita della squadra rossoblù contro il Milan, sabato per la nona giornata di Serie A, e' al momento in un'empasse. La titolarità dell'annullamento o del rinvio di una partita di serie A è infatti della Lega calcio. L'ipotesi piu' plausibile è quella della disputa in campo neutro. Una decisione è attesa per oggi.

La Serie A, è quanto filtra da fonti Lega, per impossibilità oggettiva di recuperare prima della primavera causa congestione del calendario e soprattutto per non condizionare sportivamente la prosecuzione del campionato, non potrà accogliere la richiesta di differimento. Se il provvedimento del sindaco, dopo le verifiche della situazione meteo che avverranno stamanii, non fosse ritirato, la Lega sembra intenzionata a disporre che la partita - ancora in programma - si disputi in campo neutro.

Tornando al meteo, preoccupa la situazione in città, ma anche quella nel territorio provinciale, anch'esso duramente colpito dall'alluvione. Le scuole oggi saranno chiuse anche a San Lazzaro di Savena.

Dalle prime ore di oggi, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono previsti temporali anche su Piemonte e Liguria, oltre che sull'Emilia-Romagna, specialmente sul settore appenninico centro-occidentale della regione. Ci saranno rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata dal dipartimento l'allerta arancione per rischio idrogeologico su Liguria orientale, ampi settori della Toscana ed Emilia-Romagna, e sul Veneto sud-occidentale. Allerta gialla su Umbria, parte di Toscana, Emilia-Romagna, Liguria occidentale, oltre che su ampi bacini di Piemonte, Lombardia sud-orientale e settori del Veneto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA